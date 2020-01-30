В Орле задержали женщину, находящуюся в федеральном розыске Об этом сообщают в региональном управлении Росгвардии.





Она попалась на краже. Продавцы обратили внимание на посетительницу, которая прошла в магазин, не взяв корзину или тележку, и вызвали сотрудников ведомства. Как выяснилось, женщина собиралась вынести товаров на сумму около 4000 рублей. Задержанную передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства и выяснилось, что ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности и находится в федеральном розыске.





Мария Семак

30 января 2020 года



