В ближайшие два года в Орле появятся четыре новых детских сада Губернатор области Андрей Клычков подписал соответствующее распоряжение.





Речь идет о строительстве дошкольного учреждения в микрорайоне № 6. Ясли появятся на улицах Планёрной, Раздольной, в 13-м микрорайоне. Таким образом, в Орле появится 320 мест для детей. Кроме этого, капитальный ремонт проведут в детском саду №12 в Ливнах.





Надежда Невматулина

30 января 2020 года



