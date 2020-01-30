Андрей Клычков вручил медали в честь 75-летия Победы труженицам тыла Корсаковского района Глава Орловской области встретился с активом района. Встреча состоялась в местной школе искусств.





На встрече присутствовали ветераны-труженицы тыла Великой Отечественной войны Клавдия Степановна Моськина, Пелагея Григорьевна Князева, Нина Егоровна Венедиктова, Александра Никитична Гусева. Всем им вручили памятные медали в честь 75-летия Великой Победы.

















Орловское Информбюро

30 января 2020 года



