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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».
- Ремонт моста через Зушу в Мценске вышел на финишную прямую.
- 15 минут на подготовку. Ни гаджетов, ни шпаргалок. Сегодня орловские девятиклассники прошли пробное собеседование по русскому языку. Расскажем, с каким настроением ребята пришли в школу.
- За классное руководство теперь будут доплачивать. Как Послание Президента отразится на орловском образовании? Об этом мы поговорили с педагогами и властями.
- Гендель, Шопен, Скарлатти - тонко и лирично, без фальши. Мы побывали на концерте столичного пианиста.
Вести-Орёл
30 января 2020 года