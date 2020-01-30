Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Ремонт моста через Зушу в Мценске вышел на финишную прямую.



- 15 минут на подготовку. Ни гаджетов, ни шпаргалок. Сегодня орловские девятиклассники прошли пробное собеседование по русскому языку. Расскажем, с каким настроением ребята пришли в школу.



- За классное руководство теперь будут доплачивать. Как Послание Президента отразится на орловском образовании? Об этом мы поговорили с педагогами и властями.



- Гендель, Шопен, Скарлатти - тонко и лирично, без фальши. Мы побывали на концерте столичного пианиста.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

30 января 2020 года



