Депутаты Орловского горсовета утвердили рабочую программу по выполнению наказов избирателей На реализацию программы выделят более 28 миллионов рублей





Сегодня на очередной сессии Орловского горсовета народные избранники утвердили рабочую программу по выполнению наказов избирателей областного центра на 2020 год. Пока в нее вошли 294 наказа на общую сумму 28 млн 857 тыс. рублей, сообщает сайт Орловского горсовета.





Орловское Информбюро

30 января 2020 года



