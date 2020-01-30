Одна школа в Орловском районе полностью закрыта на карантин в связи с ОРВИ Еще в 17-ти общеобразовательных учреждениях Орла, Орловского, Ливенского и Малоархангельского районов введены ограничения в некоторых классах.





3969 орловцев за неделю обратились за помощью к медикам с признаками гриппа и ОРВИ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Однако эпидпороги ни в одной возрастной группе не превышены. Уровень госпитализации остается низким и составляет чуть более двух процентов. На территории области зарегистрированы вирусы гриппа А (Н1N1) 2009, гриппа В и вирусы негриппозной этиологии, а также микроплазма пневмонии.





Надежда Невматулина

30 января 2020 года



