В Болховском районе уже несколько лет остается замороженным проект реконструкции памятника болховчанам - Героям Великой Отечественной войны

Сквер Победы в Болхове был основан в 1975 году. Тогда по инициативе ветерана, директора педагогического училища Виктора Сапелкина здесь появился памятник болховчанам - героям Великой Отечественной войны. В начале 2000-х памятный знак был убран. Спустя несколько лет его заменила стела, надпись на которой не имеет ничего общего с изначальным монументом. В 2014 году в сквере началась реконструкция, приуроченная к 70-летию Победы. Согласно проекту, должны были появиться стела героям-болховчанам, аллея Славы с памятными знаками Героям Советского Союза - уроженцам Болхова, героям, погибшим на болховской земле, дивизиям, освобождавшим Болхов и их командующим. Однако после завершения первого этапа реконструкции работы остановились.



Памятные знаки и аллея Славы должны были возникнуть на втором этапе благоустройства, к которому не приблизились и по сей день. Инициативная группа предложила возобновить проект пятилетней давности, прошедший общественное обсуждение. На эти работы была собрана необходимая сумма. Однако заявка на участие в региональном проекте так и не была направлена.



Виктор Богатко, председатель районной организации «Союз советских офицеров РФ»: «Мы надеялись войти в проект «Народный бюджет», и в этот раз у нас не получилось, по разным причинам. Мы этим очень огорчены. Но мы не опускаем руки, и очень надеемся, что к 75-летию Победы мы все-таки поставим нашим болховчанам стелу в память о том, как они воевали».

Будет ли выполнен запланированный объём работ ко Дню Победы, пока неясно.



Борис Скворцов, глава г. Болхова: «На данный период мы проявили инициативу, так как были неоднократные пожелания жителей и общественных организаций, чтобы продолжить второй этап. Но поучаствовать в какой-либо программе нам пока не удается».

По словам Бориса Скворцова, надпись на стеле будет изменена после многочисленных обращений. Вопрос об этичности и эстетичности такого решения остаётся открытым.





Артемий Лукьянчиков

30 января 2020 года



