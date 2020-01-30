В Орле лучники продолжают разыгрывать комплекты наград Сегодня завершился Чемпионат России по стрельбе из лука для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. А вот спортсмены Кубка России сегодня демонстрировали мастерство стрельбы из блочного и классического лука.





В этом году на Чемпионат приехали более 450 стрелков из 39 регионов нашей страны. Впереди международные соревнования, где участие примут спортсмены из 19 стран, после чего будет Первенство России. Парад-закрытие состоится 11 февраля.





Юлия Опанасюк

30 января 2020 года



