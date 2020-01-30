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Бояться ли орловцам коронавируса?

По данным Роспотребнадзора, специалисты уже зафиксировали несколько тысяч заболевших и сотню умерших в Китае и некоторых азиатских странах. Цифры звучат грозно, но они мало чем отличаются от тех, которые регистрируются в период ежегодных эпидемий. Наши ливенские коллеги поговорили со специалистами и оценили обстановку.


Ежемесячно в главный офис почтового отделения в Ливнах поступает порядка 4 тысяч посылок, еще около 3 тысяч заказных и 10 тысяч мелких пакетов из интернет-магазинов. Большинство из них приходят в Россию из Китая. Если раньше товар ждали с нетерпением, то сегодня входящие посылки из страны восходящего солнца настораживают получателей, потому как распространилось мнение, что вероятен риск передачи коронавируса.

Андрей Могилевцев, заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Вирус это живой организм. Для того, чтобы он, скажем так, сохранился, передался, он должен быть в среде благоприятной, то есть у нас передача происходит от животного к человеку, либо от человека к человеку, то есть любой микроорганизм вне среды погибает Посылки из Китая идут, наверное, не один день и не один час, то есть все-таки какой-то срок проходит. За это время, если даже какой-то работник обсеменил это изделие, естественно, что дойдет уже без всяких вирусов». 

Симптоматика коронавируса схожа с гриппозной. Это повышение температуры, недомогание и быстрое развитие пневмонии. Дифференцировать инфекцию из китайского Уханя от других заболеваний сложно, но можно. Однако лабораторно подтвердить могут пока лишь в Орле.

Андрей Могилевцев, заместитель начальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Как и в случае с привычным нам гриппом, в первую очередь страдают люди, которые имеют сопутствующие заболевания, хронические заболевания, то есть излишний вес и прочее, прочее. Что на самом деле происходит в Китае сейчас, сказать трудно, потому что нет такой информации, как распределение по возрастному составу, половому, во всяком случае, мы такой информацией не располагаем».

Если вдруг коронавирусная инфекция обнаружится и подтвердится у ливенцев, врачи готовы назначить соответствующее лечение. Медицинские работники больницы уже посетили специальные тематические семинары.


При содействии ТК ПРИНТ-ТВ
30 января 2020 года
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