Если установлено вне закона – под снос В Орле продолжается демонтаж рекламных конструкций. В частности билборды уберут с улицы Пролетарская гора, улицы Горького и площади Мира. Договоры на снос заключат до конца текущей недели.











Мария Семак

31 января 2020 года



