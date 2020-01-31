134 орловских водителя пошли под суд за повторное пьянство за рулем Такова статистика городского УМВД за минувший год.





Еще 433 человека от медицинского освидетельствования. Что касается количества ДТП, то их на улицах областного центра в 2019 году произошло почти на четверть меньше, чем в 2018-м.



Также полицейские проанализировали работу системы «Безопасный город» - благодаря видеонаблюдению было раскрыто 13 преступлений. Всего в городе установлено 68 камер.





Мария Семак

31 января 2020 года



