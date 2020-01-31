Орловская полиция проведет проверку по фактам возможной продажи поддельных документов и их использования

Ранее прокуратурой Орловской области было закрыто 16 сайтов, на которых предлагалось приобрести российский паспорт, документы для постановки на миграционный учет, медицинские справки о состоянии здоровья, дипломы об образовании. Сотрудники прокуратуры напоминают - за подделку официального документа предусмотрена уголовная ответственность.





Мария Семак

31 января 2020 года



