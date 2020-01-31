Отметили орловских предпринимателей, участвовавших в новогоднем украшении областного центра На призыв администрации Орла украсить витрины, фасады и залы своих торговых точек гирляндами, баннерами с поздравлениями, фигурами Деда Мороза и Снегурочки, снеговиками, ёлками и символами наступающего года откликнулись более 1,5 тысяч предприятий потребительного рынка Орла.





На днях в администрации Орла состоялась встреча с руководителями крупных торговых сетей, торговых центров, предприятий торговли и общественного питания. Их поблагодарили за активное участие в украшении города к Новому году и в ярмарке «Сказки на Девяти Дубах».



Список активных участников размещен на сайте городской администрации.



Александр Муромский выразил уверенность, что в следующем году круг присоединившихся к созданию праздничного настроения у жителей и гостей Орла только расширится.





Орловское Информбюро

31 января 2020 года



