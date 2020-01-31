Орловским депутатам предложили стать наставниками трудных подростков В 2019 году в Орле подростками было совершено 99 преступлений.

Такие цифры на сессии Орловского горсовета озвучил начальник УМВД по городу Орлу Сергей Бахтин.





Прокурор Советского района Владимир Ничипорчук предложил депутатскому корпусу участвовать в работе наставников с трудными подростками, тем более что многие народные избранники уже имеют подобный опыт, а некоторые даже участвовали в борьбе с закладчиками наркотиков, сообщает сайт Орловского горсовета.





Орловское Информбюро

31 января 2020 года



