В честь 75-летия Великой Победы орловские ветераны, дети войны и труженики тыла получат региональные выплаты Их размер составит 5 тысяч рублей. Такое решение сегодня принял губернатор области Андрей Клычков.





Об этом глава региона рассказал на своей страничке в соцсетях.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне размер региональной выплаты бывшим несовершеннолетним узникам фашизма составит 5000 рублей. Сумма юбилейной выплаты лицам, относящимся к категории «Дети войны» (не имеющим иных льгот), составит 5000 рублей каждому, что в 10 раз больше размера выплаты прошлых лет. Уверен, эта инициатива найдет понимание и одобрение орловчан. Рассчитываю, что областной Совет поддержит моё предложение».





Орловское Информбюро

30 января 2020 года



