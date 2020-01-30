Баскетболистки ОрелГУ потерпели поражение от «Сирен» Итоги встреч - 61:50, 67:51 в пользу команды из Северной столицы.





Наибольшее количество очков в составе нашей команды набирала Ольга Иноземцева (11 и 22 очка соответственно), сообщает «Орелспорт».



Следующие игры в рамках студенческой суперлиги наша команда проведет на своей площадке 3 и 4 февраля. В гости к орловчанкам приедет краснодарская «Спарта-КубГТУ». Обе игры пройдут в 18:00. Вход на игры свободный.





Орловское Информбюро

30 января 2020 года



