Коронавирус: в Орле ситуация под контролем Можно ли получать посылки из Китая? Как обследуют орловских студентов, вернувшихся из Поднебесной? Какие меры профилактики сегодня принимают на Орловщине? С врачами, почтовиками, туроператорами, специалистами Роспотребнадзора и студентами из Китая пообщалась Анна Вайсергисер.





Пока в Поднебесной новый коронавирус набирает обороты, орловцы не снижают темпы по заказам через Интернет. В принципе бояться нечего - на посылке вирус не перемахнет больше пяти тысяч километров. Во внешней среде он не устойчив, в течение 48 часов погибает.



Илья Кравцов, директор УФПС Орловской области: «Лично нам, как организации, никак не мешает работать, люди от посылок не отказываются. Я думаю, большинство людей понимают ситуацию».

Всю ситуацию понимают и уже во всеоружии в студенческой поликлинике Орловского госуниверситета. Для встречи вируса здесь готовы специальные костюмы.



Элеонора Гринишина, врач-инфекционист студенческой поликлиники ОГУ им. И.С. Тургенева: «Вообще, это противочумные костюмы, они необходимы для медицинского персонала в случаях возникновения коронавирусной инфекции или других особо опасных инфекций».

В Орле 19 тысяч студентов, около двух тысяч - иностранцы. 15 человек приехали к нам получать знания из Китая. Семеро уехали на родину отметить Новый год с родными. Вернуться должны совсем скоро.



Александр Котов, главный врач студенческой поликлиники ОГУ им. И.С. Тургенева: «Все пребывающие с каникул с территории Китайской Республики обучающиеся обязаны пройти медицинский осмотр в студенческой поликлинике. И только после положительного медицинского заключения они будут допущены к занятиям. Либо будут изолированы».

Изоляция - крайний метод и возможен лишь при появлении симптомов заболевания. Они такие же, как при гриппе. На первой стадии: тошнота, головные боли. Затем - сухой кашель. Как осложнение - пневмония. При отсутствии симптомов заболевания студенты в течение 14 дней - столько длится инкубационный период - будут под наблюдением. Те же ребята, кто очень хотел провести праздники на родине, но остались в Орле, в какой-то степени рады, но при этом переживают за родных. Они рассказывают: маска в Китае - обязательное средство защиты. Поскольку вирус передается воздушно-капельным путем, не стоит злоупотреблять мерами профилактики. На работе и после общественного транспорта нужно протирать руки спиртосодержащими растворами, дома - мыть тщательно с мылом. По возможности нужно избегать контакта с чихающими и кашляющими, и ни в коем случае не заниматься самолечением. Во все больницы, говорят в региональном Роспотребнадзоре, разосланы инструкции и алгоритм действий - на тот самый, крайний случай.



Ирина Фролова, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Алгоритм лабораторной диагностики определен следующим образом: все пробы будут поступать в орловский Центр гигиены и эпидемиологии, а в дальнейшем будут транспортироваться в две лаборатории, определенные для нашей территории, которые находятся на территории Москвы».

Памятки о коронавирусе есть и во всех турагентствах. Впрочем, орловцы в большинстве своем сейчас не рвутся в Поднебесную.



Людмила Легостаева, директор турагентства: «В Китай сейчас никто не летит, потому что основные туроператоры приостановили продажи туров примерно до 17 февраля. Сейчас основная задача - вывести тех туристов, которые там отдыхают. Это порядка пяти тысяч человек».

Согласно статистике ВОЗ, ежегодно гриппом болеют 10% всего населения планеты, около полумиллиона погибают от осложнений, вызванных инфекцией. Чаще всего это пневмония. Вот и сейчас ее вспышка напугала весь мир. Антигерой 2020 года - коронавирус - страшен именно своей новизной.





Анна Вайсергисер

30 января 2020 года



