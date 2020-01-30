Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Предупрежден и вооружен. В Орловском госуниверситете ждут возвращения студентов из Китая.



- Проба экзаменационного пера, а точнее - «говорения». Сегодня девятиклассники сдавали пробный экзамен по русскому языку в форме собеседования.



- Он выполнил воинский долг - ценою жизни. Сегодня на фасаде Спешневской школы открыли мемориальную доску, посвященную Александру Рязанцеву.



- Сегодня заслуженные награды получили лучшие спортсмены с ограниченными возможностями. Они поделились с нами секретами побед.



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Вести-Орёл

30 января 2020 года



