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ВТБ Лизинг увеличил число заключенных договоров на 15%

В 2019 году ВТБ Лизинг заключил порядка 33,5 тыс. новых договоров с клиентами. Это на 15% больше, чем годом ранее. Лизинговый портфель компании за отчетный период достиг 580,1 млрд рублей. По итогам 2019 года объем нового бизнеса ВТБ Лизинг составил 133,3 млрд рублей.

Ключевыми драйверами развития бизнеса компании в указанный период стали легковой и грузовой автотранспорт (42% нового бизнеса), железнодорожная (36%) и спецтехника (14%). 
 
Наиболее динамично в 2019 году развивался сегмент спецтехники – новый бизнес здесь вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 18,8 млрд рублей. Доля льготного лизинга в портфеле спецтехники составила 14% или 2,7 млрд рублей, что на 376 млн рублей больше, чем годом ранее. Такому развитию способствовал старт реализации национальных проектов на 2019-2024 гг. в сфере жилищного и автодорожного строительства, обеспечивший высокий спрос на новое оборудование.
 
На четверть, до 55,5 млрд рублей, вырос новый бизнес в сегменте легкового и грузового автотранспорта. Доля грузовых автомобилей, приобретенных по программе господдержки, достигла 18% или 4 млрд рублей, увеличившись за год на 1 млрд.
 
Основная часть нового бизнеса ВТБ Лизинг пришлась на Москву (49%), Центральный федеральный округ (12%), Санкт-Петербург (7%), Сибирский (9%) и Приволжский (8%) федеральные округа. При этом наиболее динамично бизнес компании рос в Дальневосточном (114%) и Сибирском (83%) федеральных округах, а также в Санкт-Петербурге (71%) и Северо-Западном федеральном округе (65%).
 
«ВТБ Лизинг сфокусирован на улучшении качества внутренних процессов и повышении эффективности бизнеса. Мы выстроили системы управления рисками и внутреннего контроля, которые позволяют обеспечить устойчивость операционного контура. В настоящее время вводим высокие стандарты международной деятельности, например, политику по непрерывности бизнеса. Активно развиваем отдельные направления, которые являются для российского рынка сравнительно новыми, такие как операционный лизинг. Уделяем внимание сервисной составляющей, много работаем над новыми способами коммуникации и обслуживания. Создание лучшего на рынке провайдера лизинговых продуктов для решения задач клиентов любого масштаба и сложности – наша стратегическая задача», - отметил генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.



31 января 2020 года
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