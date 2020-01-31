Сегодня депутаты Орловского облсовета собрались на первую в этом году сессию В повестке дня 28 вопросов.





В 10 часов в здании администрации области началось 42-е заседание Орловского областного Совета народных депутатов. Один из главных вопросов – обсуждение плана мероприятий Орловского облсовета по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.



Рассмотрят также вопрос понижения налоговых ставок налога на прибыль для предприятий, находящихся в особой экономической зоне, вопрос изменения транспортного налога, а также обсудят вопрос о присвоении почётного звания «Населённый пункт воинской доблести» городу Мценску и селу Крупышино Дмитровского района.





Анна Вайсергисер

31 января 2020 года



