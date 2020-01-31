На телеканале «Россия» стартует новый сезон шоу «Ну-ка, все вместе!»

Премьерный выпуск выйдет в эфир 2 февраля в 17:50.

Проект «Ну-ка, все вместе!», успешно дебютировавший на канале год назад, отличает состав жюри: он насчитывает сто человек. Сотня состоит исключительно из профессионалов: это певцы, композиторы, продюсеры, преподаватели лучших вокальных вузов страны, музыкальные блогеры. В новом сезоне состав жюри обновился, в Сотню вошли: DJ Грув, Настя Макаревич, Алексей Глызин, Никита Малинин, Лена Катина (Тату), Ирина Ортман и многие другие.



В каждом выпуске к Сотне будет присоединяться звездный гость, чье выступление будет открывать шоу: Диана Арбенина, Юлия Савичева, Алексей Чумаков и другие популярные исполнители. Бессменный предводитель Большой Сотни – Сергей Лазарев.



В каждом выпуске трое участников, набравших наибольшее количество голосов, занимают места на подиуме в тройке лидеров. Но уже каждый следующий конкурсант, если ему подпоет еще больше голосов, сможет потеснить любого из них!

Путевку в финал получают только двое лучших участников из каждого выпуска. Обладатель первого места становится финалистом автоматически. А конкурсанты, занявшие вторую и третью позиции, должны будут «выяснить отношения» в музыкальной дуэли, и сильнейший тоже присоединится к финалистам. В финале развернется настоящее музыкальное сражение, ведь победителя ждет не только главный приз – Кубок проекта и миллион рублей, но и всенародная слава!