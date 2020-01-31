МЧС: Четыре человека погибли и семеро пострадали при взрыве в Мценске Как сообщили в МЧС, взрыв произошел на заводе по производству металлоконструкций в Мценске Орловской области.





Сообщение о происшествии в городе Мценск на улице Автомагистраль поступило 31 января в 10:00 . По предварительным данным пострадали семь человек, не менее четырех погибли. Инцидент произошел в строящемся цехе из металлоконструкций. Произошло обрушение кровли на площади 200 кв. м и частичное обрушение конструкций. На месте работает 38 человек спасательных служб. Губернатор Орловской области экстренно покинул заседание облсовета и выехал в Мценск. На место происшествия выехала съёмочная группа ГТРК "ОРЁЛ".





Орловское Информбюро

31 января 2020 года



