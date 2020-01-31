МЧС: в Мценске пострадали семь человек, погибли четверо

Сообщение о хлопке газовоздушной смеси на улице Автомагистраль в городе Мценске поступило в 10 часов утра.

Хлопок газовоздушной смеси, предположительно паров ацетона и лакокрасочных материалов, произошел в строящемся здании. К месту происшествия были направлены силы и средства Мценского местного пожарно-спасательного гарнизон и Мценского районного звена областной территориальной подсистемы РСЧС.

По прибытию на место происшествия было установлено, что при проведении работ произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Произошло частичное обрушение кровли, пострадало 7 человек, в том числе 4 человека погибло. Имеются разрушения конструкций.

Для ликвидации последствий происшествия привлекается всего 38 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек и 4 единицы техники.

Съемочная группа ГТРК «Орел» работает на месте происшествия. Мы будем следить за развитием событий.

Фото ГУ МЧС по Орловской области