В салоне орловской маршрутки пострадала женщина-пассажир

Она была доставлена в медучреждение.

ДТП произошло утром 30 января. 24-летний водитель, управляя автобусом ПАЗ-320302, двигался по ул. Комсомольской, и в районе д.206 произошло падение пассажира в салоне автобуса – упала 66-летняя женщина, она стояла около двери и держалась за поручень. Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.

За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 21 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшим, в результате 5 человек получили травмы.