Орел принимает лучников

В нашем городе проходит сразу несколько турниров. Только что завершился Чемпионат России по стрельбе из лука для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В лидерах - спортсмены из Санкт-Петербурга, Московской области, Бурятии и республики Саха. А вот победителей в Кубке России по стрельбе из классического и блочного лука еще только предстоит определить.

Раз в год в Орле собираются лучшие лучники со всей страны - из Москвы, Бурятии, Дагестана и не только, чтобы продемонстрировать свою меткость и точность. В 2020-м на Чемпионат России приехали более 450 спортсменов из 39 регионов.

Завершившийся Чемпионат России по стрельбе из лука для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в очередной раз показал, что если есть желание жить - преграды отходят на второй план. Серебро в блочном луке - у Московской области.

А вот для спортсменов, которые принимают участие в Кубке России, соревнования с блочным и классическим луком еще продолжаются. Кстати, хозяйки турнира выступили достойно, но как это бывает в спорте, чуть-чуть не хватило удачи.

Мария Виноградова, участница соревнований г. Орел: «Я буду стрелять за бронзу в личных соревнованиях. Только что с девчонками проиграли Республике Саха».

Поприветствовать спортсменов приехал президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев. В честь него в далеком 1988-м в Сеуле играл Советского Союза.

2 февраля пройдет открытие международного турнира - стрелять заявились уже спортсмены из 20 стран. Завершит список соревнований, которые пройдут в Орле, Первенство России. Парад-закрытие состоится 11 февраля.

Орловская область как организатор соревнований себя зарекомендовала, а потому планы на будущее – впечатляют.