Орловский Следственный комитет заинтересовался бродячими собаками Региональный СК проводит проверку по сообщениям ряда СМИ по факту систематического обитания бродячих собак вблизи и на территории двух образовательных учреждений города Орла.





По данным СМИ, надлежащих мер по отлову и организации содержания бродячих собак компетентными должностными лицами не принимается. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.





Орловское Информбюро

31 января 2020 года



