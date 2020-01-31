Орловский Следственный комитет заинтересовался бродячими собаками

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Орловский Следственный комитет заинтересовался бродячими собакамиРегиональный СК проводит проверку по сообщениям ряда СМИ по факту систематического обитания бродячих собак вблизи и на территории двух образовательных учреждений города Орла.
По данным СМИ, надлежащих мер по отлову и организации содержания бродячих собак компетентными должностными лицами не принимается. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Орловское Информбюро
31 января 2020 года