МЧС сообщило о пяти погибших в результате взрыва в Мценске

Хлопок газовоздушной смеси произошел на улице Автомагистраль в городе Мценске. Сообщение о ЧП поступило в 10 часов утра.

Как сообщили в МЧС, при проведении работ на заводе по производству металлоконструкций произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Произошло частичное обрушение кровли, предварительно пострадало 3 человека, 5 человек погибло. Имеются разрушения конструкций.

Для ликвидации последствий происшествия привлекается всего 38 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек и 4 единицы техники.