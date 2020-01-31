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МЧС сообщило о пяти погибших в результате взрыва в Мценске

Хлопок газовоздушной смеси произошел на улице Автомагистраль в городе Мценске. Сообщение о ЧП поступило в 10 часов утра.


Как сообщили в МЧС,  при проведении работ на заводе по производству металлоконструкций произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Произошло частичное обрушение кровли, предварительно пострадало 3 человека, 5 человек погибло. Имеются разрушения конструкций.
 
Для ликвидации последствий происшествия привлекается всего 38 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек и 4 единицы техники.



Орловское Информбюро
31 января 2020 года
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