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Андрей Клычков: Принято решение об оказании медицинской и социальной помощи семьям пострадавших

Глава региона находится на месте ЧП в Мценске.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня, к сожалению, на предприятии при монтаже оборудования погибло пять человек. Трое пострадавших – они сейчас находятся в медицинских учреждениях. На месте находятся руководитель Следственного комитета  Щуров, руководитель прокуратуры области Полуэктов. Следственные бригады готовы приступить к осуществлению следственных действий по окончанию разбора завалов. Предприятие сильно пострадало, взрыв был достаточно сильный. Сейчас нужно выяснить причины взрыва. Принято решение об оказании медицинской и социальной помощи семьям пострадавших. Сейчас работает комиссия,  выясняются личности рабочих – погибших и пострадавших, для того чтобы уже оказать конкретную помощь».
 
Как сообщил губернатор области, предприятие входит в Территорию опережающего социально-экономического развития «Мценск» (ТОСЭР).
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Предприятие еще не работало, только монтировалось оборудование. Но это одно из предприятий, которое развивало свое производство».
 
Андрей Клычков сообщил, что будет инициирована проверка соблюдения техники безопасности на других предприятиях ТОСЭР.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы проведем весь комплекс мероприятий на строительных объектах, которые находятся здесь поблизости».



Антон Киселёв
31 января 2020 года
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