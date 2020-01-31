СК: Возбуждено уголовное дело по факту гибели нескольких работников в Мценске

Сегодня в городе Мценске Орловской области на ООО «ЗПО» в строящемся производственном помещении произошёл хлопок скопившихся паров лакокрасочных материалов, в результате чего несколько человек погибли. Количество погибших и пострадавших уточняется.

По данному факту следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК Рф (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время на месте происшествия работает следственно- оперативная группа под руководством руководителя следственного управления СК России по Орловской области генерал- майора юстиции Анатолия Щурова.