Андрей Клычков встретился с жителями Корсаковского района

|
|
|
Андрей Клычков встретился с жителями Корсаковского районаВстреча состоялась в Детской школе искусств в селе Корсаково.
Ключевыми вопросами были ремонт дорог, социальные выплаты семьям с маленькими детьми, обеспечение медицинскими кадрами объектов здравоохранения.
Прежде чем перейти к основным вопросам, глава региона выполнил почетную миссию. В преддверии празднования юбилея Победы он вручил пяти труженицам тыла, ветеранам Великой Отечественной войны памятные медали и поблагодарил их за беспримерный подвиг в те тяжелые для нашей страны дни.
Оксана Гранн
30 января 2020 года