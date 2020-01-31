Андрей Клычков встретился с жителями Корсаковского района Встреча состоялась в Детской школе искусств в селе Корсаково.





Ключевыми вопросами были ремонт дорог, социальные выплаты семьям с маленькими детьми, обеспечение медицинскими кадрами объектов здравоохранения.



Прежде чем перейти к основным вопросам, глава региона выполнил почетную миссию. В преддверии празднования юбилея Победы он вручил пяти труженицам тыла, ветеранам Великой Отечественной войны памятные медали и поблагодарил их за беспримерный подвиг в те тяжелые для нашей страны дни.





Оксана Гранн

30 января 2020 года



