Орловский Ресурсный центр дистанционного образования детей-инвалидов отмечает 10 лет своей деятельности Специалисты оказывают помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям.





Ежегодно в ресурсном центре дистанционного образования обучаются более 130 детей от 7 до 18 лет, и большая часть подопечных принимают участие в конкурсах, олимпиадах и викторинах. Многие становятся призерами и победителями.



Торжественное мероприятие под названием «Дорогою добра», приуроченное к десятилетию центра, пройдет сегодня в областном Театре кукол. В программе - презентации проектов педагогов и воспитанников центра, фильмы о деятельности учреждения, выставка творческих работ обучающихся и концерт, подготовленный творческими коллективами города.





Татьяна Тимохина

31 января 2020 года



