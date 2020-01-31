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Орловский Ресурсный центр дистанционного образования детей-инвалидов отмечает 10 лет своей деятельности

Специалисты оказывают помощь детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям.


Ежегодно в ресурсном центре дистанционного образования обучаются более 130 детей от 7 до 18 лет, и большая часть подопечных принимают участие в конкурсах, олимпиадах и викторинах. Многие становятся призерами и победителями.

Торжественное мероприятие под названием «Дорогою добра», приуроченное к десятилетию центра, пройдет сегодня в областном Театре кукол. В программе - презентации проектов педагогов и воспитанников центра, фильмы о деятельности учреждения, выставка творческих работ обучающихся и концерт, подготовленный творческими коллективами города.


Татьяна Тимохина
31 января 2020 года
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