В Орле пострадал 18-летний велосипедист

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В Орле пострадал 18-летний велосипедистДТП произошло 30 января в 17:50.
Водитель, управляя автомобилем БМВ-530 двигался по ул. Октябрьской
и в районе д.35 произошел наезд на велосипедиста, который не спешился с велосипеда и двигался по пешеходному переходу. Велосипедист был одет в одежду темного цвета, без световозвращающих элементов.
В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.
За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 21 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшим, в результате 5 человек получили травмы.
Орловское Информбюро
31 января 2020 года