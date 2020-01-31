В Орле пострадал 18-летний велосипедист ДТП произошло 30 января в 17:50.





Водитель, управляя автомобилем БМВ-530 двигался по ул. Октябрьской

и в районе д.35 произошел наезд на велосипедиста, который не спешился с велосипеда и двигался по пешеходному переходу. Велосипедист был одет в одежду темного цвета, без световозвращающих элементов.



В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 21 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшим, в результате 5 человек получили травмы.





Орловское Информбюро

31 января 2020 года



