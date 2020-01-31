В Орле при ДТП пострадали три пассажира Все они госпитализированы.





ДТП произошло в ночь на 31 января.



Водитель, управляя автомобилем БМВ 520 следовал по ул. Комсомольской и в районе д.340 произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат», который следовал во встречном направлении прямо.



В результате ДТП пассажиры автомобиля «Фольксваген» получили телесные повреждения. Пострадали одна женщина и двое мужчин. Все они были доставлены в медицинское учреждение, госпитализированы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 21 ДТП, из них 3 ДТП с пострадавшим, в результате 5 человек получили травмы.





Орловское Информбюро

31 января 2020 года



