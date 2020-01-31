Пострадавшие при взрыве в Мценске находятся в тяжелом состоянии

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Пострадавшие при взрыве в Мценске находятся в тяжелом состоянииОб это сообщил руководитель следственного управления СК России по Орловской области Анатолий Щуров.
Сегодня утром в Мценске, на территории опережающего социально-экономического развития, произошел взрыв газовоздушной смеси.
ЧП произошло в помещении завода профильного оборудования – «ЗПО». Предприятие занимается производством металлических дверей и окон. Взрыв произошел в металлическом ангаре площадью 80 кв. метров.
В результате взрыва погибли 5 человек, два человека пострадали - с ожогами и травмами они были доставлены в больницу. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
СК СР по Орловской области возбудило уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда. Изъята документация, назначены необходимые экспертизы.
Анатолий Щуров, руководитель СУ СК РФ по Орловской области: «Основная версия произошедшего: взрыв произошел в результате скопление паров лакокрасочных покрытий – ацетонов, бензолов и других, взрыв произошел в закрытом помещении. Версия о теракте полностью исключена. Расследование находится в активной стадии».
Орловское Информбюро
31 января 2020 года