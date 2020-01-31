Пострадавшие при взрыве в Мценске находятся в тяжелом состоянии Об это сообщил руководитель следственного управления СК России по Орловской области Анатолий Щуров.





Сегодня утром в Мценске, на территории опережающего социально-экономического развития, произошел взрыв газовоздушной смеси. ЧП произошло в помещении завода профильного оборудования – «ЗПО». Предприятие занимается производством металлических дверей и окон. Взрыв произошел в металлическом ангаре площадью 80 кв. метров. В результате взрыва погибли 5 человек, два человека пострадали - с ожогами и травмами они были доставлены в больницу. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. СК СР по Орловской области возбудило уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда. Изъята документация, назначены необходимые экспертизы. Анатолий Щуров, руководитель СУ СК РФ по Орловской области: «Основная версия произошедшего: взрыв произошел в результате скопление паров лакокрасочных покрытий – ацетонов, бензолов и других, взрыв произошел в закрытом помещении. Версия о теракте полностью исключена. Расследование находится в активной стадии».





Орловское Информбюро

31 января 2020 года



