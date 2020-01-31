Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Пятеро погибших, трое пострадавших. Такова информация на данную минуту. Сегодня на предприятии в Мценске произошел взрыв. Первые кадры с места ЧП и комментарии властей - в нашем эфире.



- Он погиб 20 лет назад, вызвав огонь на себя. На родине Героя России Александра Рязанцева, появилась памятная доска. Мы пообщались с родителями гвардии лейтенанта.



- Орел принимает спортсменов-лучников. В течение месяца в областном центре проходят соревнования по стрельбе из лука.



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Вести-Орёл

31 января 2020 года



