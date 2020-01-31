В Орле на зимнюю уборку городских кладбищ зимой выделено почти 6 миллионов рублей

Как сообщает сайт городской администрации, в оперативном управлении УКХ в настоящее время находятся восемь городских кладбищ и 13 военно-мемориальных объектов. Их содержание ведётся в рамках четырёх муниципальных контрактов на общую сумму 5,9 млн рублей.



Значительная часть выделенных средств (5,1 млн рублей) уходит на механизированную и ручную уборку проездов, пешеходных дорожек и других мест общего пользования от снега, его сбор, транспортировку и размещение на специально отведённых площадках; обработку дорожек противогололёдными материалами; механизированную и ручную уборку мусора, его погрузку.





Срок действия контракта — до 31 марта 2020 года.





Орловское Информбюро

31 января 2020 года



