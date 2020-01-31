Один из пострадавших при взрыве в Мценске доставлен в орловскую областную клиническую больницу Сегодня утром в Мценске, в ангаре строящегося предприятия произошел взрыв газовоздушной смеси.





В результате взрыва погибли пять человек. Три человека пострадали - с ожогами и травмами они были доставлены в больницу. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Один из пострадавших доставлен в орловскую областную клиническую больницу. Следственное Управление СК РФ по Орловской области возбудило уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда. По поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова создана комиссия по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших рабочих при взрыве на заводе в городе Мценске. С родственниками погибших в результате взрыва работают медики.





Орловское Информбюро

31 января 2020 года



