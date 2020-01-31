Город Мценск и село Крупышино Дмитровского района будут носить звание «Населённый пункт воинской доблести» Сегодня такое решение приняли депутаты на заседании Орловского облсовета.





Военное положение в Мценске было объявлено 24 июня 1941 года. С первых дней войны важное стратегическое значение приобрела железнодорожная станция «Мценск», находящаяся в черте города. Через станцию непрерывным потоком шли на юг военные эшелоны. С южного направления двигались поезда с эвакуированными людьми и оборудованием.



6-7 октября 1941 года на подступах к Мценску произошло крупное танковое сражение с мощной танковой группировкой Гудериана с использованием реактивной артиллерии и авиации. Там советские воины смогли задержать врага и сорвать гитлеровский план молниеносной войны.



После упорных боёв 11 октября враг ворвался в Мценск. Город надолго стал одним из опорных пунктов в системе обороны врага на Орловском плацдарме.



Летом 1943 года там развернулись кровопролитные сражения за освобождение Орловщины. Победоносное завершение боёв за Мценск 20 июля 1943 года предопределило освобождение города Орла и всей Орловской области, стало важным вкладом в общий успех стратегической наступательной операции «Кутузов».



По данным военкомата в боях за город Мценск погибли 6 791 человек.



Село Крупышино Дмитровского района навсегда вошло в историю как место героического сражения 1-й отдельной лыжно-стрелковой морской бригады Краснознамённого Тихоокеанского флота особого назначения с превосходящими силами противника.



С 19 по 23 февраля 1943 г., находясь в тылу врага, моряки вели тяжёлые бои с превосходящими по численности и техническому вооружению силами противника. Сражения проходили в чистом поле без поддержки и снабжения. Неся ощутимые потери в личном составе, убитыми и ранеными, моряки не оставили своих позиций. Они самоотверженно сражались до последнего патрона. Во время боевых действий местные жители, в том числе женщины и дети, под угрозой смерти спасали раненых моряков. Бригада морской пехоты в составе около 3 500 человек погибла на Орловщине почти полностью. В живых остались порядка 60 бойцов. За проявленное мужество многие были удостоены правительственных наград. На месте неравного боя близ села Крупышино в настоящее время стоит памятник, а поле получило название «Поле матроской славы». Освобождено село Крупышино было 9 августа 1943 года.





Орловское Информбюро

31 января 2020 года



