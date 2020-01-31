В орловский закон о многодетных семьях внесены изменения Изменения были рассмотрены на заседании Орловского областного совета народных депутатов. Законопроект прошел первое чтение.





Как сообщила руководитель департамента соцзащиты Ирина Гаврилина, внесение изменений в действующий закон позволит исключить необходимость ежегодно предоставлять в органы социальной защиты населения пакет документов, подтверждающих статус многодетной семьи. Данный статус будет устанавливаться единожды и не потребует подтверждения в дальнейшем.



Кроме того, законопроектом предусматривается возможность использования материнского капитала, в том числе, на проведение текущего ремонта жилого помещения. По словам Ирины Гаврилиной, данный вид вложения средств на сегодня является у населения региона наиболее востребованным.





Орловское Информбюро

31 января 2020 года



