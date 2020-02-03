Дмитрий Ивантер переизбран на пост председателя совета НП «Лизинговый союз» при ТПП РФ Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер переизбран председателем совета некоммерческого партнерства «Лизинговый союз» при Торгово-промышленной палате РФ. Соответствующее решение члены совета организации приняли на годовом собрании 30 января.



Подкомитет ТПП РФ по лизингу и его базовая организация НП «Лизинговый союз» — это первое в России профессиональное объединение лизингодателей, представляющее интересы отрасли на государственном уровне. Компания ВТБ Лизинг вошла в состав организации в январе 2019 года, тогда же Дмитрий Ивантер впервые был избран на пост председателя совета партнерства.





«За последние семь лет рынок лизинга в России значительно вырос, однако при совокупном портфеле лизинговых компаний около 5 трлн рублей мы заметно уступаем банковским инструментам финансирования. Для того чтобы отрасль показывала более высокую динамику, необходимо, в том числе, решать задачу популяризации лизинга. Мы как представители профессионального сообщества должны находить время и возможности, чтобы рассказывать российскому бизнесу, что такое лизинг, и для этого идеально подходит площадка «Лизингового союза». Чтобы лизинговый бизнес стал сопоставим с банковским, нам нужно вырасти как минимум в пять раз. И это абсолютно реальная, хоть и амбициозная задача, поскольку все макроэкономические показатели говорят о том, что потенциал лизинга в России очень высок», - отметил в своем выступлении генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер. На годовом собрании «Лизингового союза» 30 января был выбран новый состав совета, состоялась торжественная церемония по приему новых членов сообщества. Участники подвели итоги работы организации в 2019 году, а также рассмотрели ряд вопросов, связанных с деятельностью компании, и утвердили планы на 2020 год. Для справки: Некоммерческое партнерство «Лизинговый союз» - подкомитет Торгово-промышленной палаты РФ по лизингу, образованный в 2007 году. В состав подкомитета и партнерства входят российские лизинговые компании и компании с иностранным участием, частные и государственные организации. Деятельность НП направлена на консолидацию лизингового сообщества для диалога с государственной властью, клиентами, кредитными институтами и представителями иных партнерских сфер.





3 февраля 2020 года



