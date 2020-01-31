Леонид Музалевский выразил соболезнования в связи с взрывом в Мценске Утром 31 января в строящемся здании завода по производству металлоконструкций произошёл взрыв газовоздушной смеси, вследствие чего частично обрушилась кровля здания.





По предварительным данным ГУ МЧС по Орловской области, пострадало 7 человек, в том числе пять человек погибло.



Леонид Музалевский, ситуацию спикер Орловского облсовета: «От имени депутатского регионального парламента корпуса и себя лично я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших сегодня граждан из-за взрыва на заводе. К сожалению, есть и пострадавшие. Желаем им скорейшего выздоровления».





Орловское Информбюро

31 января 2020 года



