120 жителей аварийного дома по адресу Калинина, 2 получили компенсацию Как сообщили в мэрии Орла, общий размер выплат составил 70,5 миллионов рублей. Некоторых сумма выплат не устроила, и они обратились в суд.





Таких оказалось 14 человек. Напомним, дом №2 на улице Калинина был признан аварийным в 2017-м. Срок расселения был назначен на 2023-й. От здания отказалась управляющая компания. Жители забили тревогу и, как оказалось, не зря. В апреле прошлого года в подвале здания обрушилась часть стены. В ноябре 2019-го председатель правительства страны подписал распоряжение о выделении социальной выплаты жильцам.





Надежда Невматулина

31 января 2020 года



