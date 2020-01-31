Орловские депутаты выступают на стороне автомобилистов Они предлагают оставить границу превышения скорости движения в 20 км/ч. С этим они обратятся в Правительство РФ и Госдуму.





Как аргументировал спикер Орловского облсовета Леонид Музалевский, предложение снизить границу превышения скорости до 10 км/ч

у рядовых автомобилистов может не найти поддержки. Леонид Музалевский отметил, что порог превышения скорости на 10 километров в час сложно уловить с точки зрения водителя при управлении современными транспортными средствами ввиду его незначительности.



Леонид Музалевский: «Инициатива о возвращении штрафа за превышение скорости на 10 км/ч не содержит подтверждённых данных о том, что такой шаг позволит кардинально улучшить ситуацию. Поэтому в данном случае Орловский областной Совет народных депутатов выступает в защиту интересов автовладельцев».

В тексте обращения также говорится, что в отдельных случаях просматривается необходимость принятия диаметрально противоположных мер: возможно, поднять скоростной режим там, где он не соответствует категории дороги, поскольку сейчас в России он значительно занижен.



К тому же, возвращение штрафа за превышение скорости на 10 км/ч может вызвать лишь дополнительное финансовое обременение для водителей и собственников транспортных средств, стать поводом для штрафов в отношении большей части участников дорожного движения.





Орловское Информбюро

31 января 2020 года



