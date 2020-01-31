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В числе погибших и пострадавших в Мценске - граждане РФ и Турции

В Орле в администрации области состоялось оперативное совещание комиссии по оказанию медицинской и социальной помощи пострадавшим при взрыве на заводе в городе Мценске.


Сегодня в результате взрыва в помещении завода профильного оборудования погибли 5 человек, еще 3 человека с травмами рук и позвоночника, и ожогами были доставлены в центральную районную больницу в городе Мценске, сотрудниками центра медицины катастроф – в областную клиническую больницу города Орла.

В числе погибших и пострадавших – граждане РФ и Турции. Устанавливается контакт с семьями погибших и пострадавших рабочих. В настоящее время к пострадавшим иностранным гражданам выехали представители консульства Турецкой республики в России.

Губернатор поручил подчиненным в срок до 5 февраля принять все необходимые меры по оказанию материальной поддержки и социально-психологической помощи семьям пострадавших. Сбор средств на данные цели также организован администрацией города Мценска, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
31 января 2020 года
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