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Трагедия в Мценске

Пять человек погибли, трое - с травмами и ожогами были доставлены в больницы. Возбуждено уголовное дело по факту несоблюдения требований охраны труда.


ЧП в Мценске мобилизовало все службы региона. Сегодня в 10 часов утра в промзоне райцентра произошел взрыв. Конструкция будущего цеха частично разрушилась, повреждена кровля. Горения не было. Как сообщили в МЧС, пострадало восемь человек, пятеро из них - погибли. Следователи устанавливают имена погибших и пострадавших, параллельно пытаются восстановить обстоятельства трагедии. Первый вывод - на строящемся объекте недостаточно соблюдались требования техники безопасности.

Анатолий Щуров, руководитель СУ СК РФ по Орловской области: «Основная версия - взрыв произошел в результате скопления паров лакокрасочных покрытий - ацетонов, бензолов и других, взрыв произошел в закрытом помещении. Версия о террористическом акте полностью исключена».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Предприятие находится в ТОСЭР. Предприятие еще не работало, оно только монтировало оборудование. Но это одно из тех предприятий, которое развивало свое производство и инвестировало в него средства».

Следственный комитет по факту гибели людей возбудил уголовное дело по части 3 статьи 143 уголовного кодекса. Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства в сфере охраны труда.

Иван Полуэктов, прокурор Орловской области: «Санкции данной статьи - предусмотрено наказание в виде принудительных работ до пяти лет при гибели нескольких лиц или лишение свободы до пяти лет с лишением права занимать соответствующие должности до трех лет».

Трое выживших при взрыве были госпитализированы в Мценскую ЦРБ. Двое уже отпущены домой после осмотра, один тяжело пострадавший был доставлен в областную клиническую больницу. Пострадавший не знает русского языка. Его гражданство уточняется. Ближайшие несколько дней он проведёт в больнице.

Александр Чумак, заместитель главного врача по хирургии Орловской областной клинической больницы: «Пострадавший с повреждением позвоночника, помещен в реанимационное отделение. Состояние его расценивается как средней степени тяжести».

Пострадавшим и семьям погибших, по решению главы региона, оказывается вся необходимая медицинская и социальная помощь.


Антон Киселёв
31 января 2020 года
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