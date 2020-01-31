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Сегодня состоялась 42-я сессия Орловского облсовета

В повестке дня было 28 вопросов.


Как только стало известно о взрыве на мценском предприятии, память погибших почтили минутой молчания. На сессии, кстати, обсуждали и реализацию госпрограммы в сфере безопасности.

А перед самым началом заседания Орловского областного совет народных депутатов у здания правительства прошел одиночный пикет, главное требование которого - запрет на продажу так называемых снюсов. Народные избранники поддержали требование. Закон, ограничивающий продажу никотиносодержащего мармелада и конфет, принят в первом чтении единогласно. Далее будут прорабатывать и возможность запрета их распространения через Интернет.

Пошли депутаты и навстречу водителям. В Госдуму направят обращение, с тем чтобы оставить прежней цифру максимально допустимого превышения скорости на дороге. Сегодня у автовладельцев лимит в 20 километров в час.

Проработали и закон нулевой ставки на прибыль для резидентов особой экономической зоны.

Леонид Музалевский, председатель Орловского облсовета: «Первые пять лет это нулевая ставка налога на прибыль, с шестого по десятый год - пять процентов, в последующие годы - 13,5%. На мой взгляд, это хорошее послабление для инвесторов, вместе с этим они будут создавать рабочие места».

Одобрили депутаты и инициативу губернатора к 75-летнему юбилею Победы в десять раз увеличить региональную выплату детям войны и узникам концлагерей.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На территории области более 10 тысяч 400 человек - несовершеннолетние узники концлагерей. По данной категории мы также приняли решение изыскать средства и выплатить также по пять тысяч рублей».

Точное решение по этому вопросу будет принято на следующей сессии облсовета.

Но сегодня народные избранники не только соглашались и поддерживали. Пришлось и поспорить. Разногласия вызвал закон о митингах. Было предложено запретить их проводить в местах, где располагаются ярмарки выходного дня.

Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ в Орловском облсовете: «Мы понимаем, что не надо населению мешать торговать и покупать. И если мы будем со своими мероприятиями выходить на эти рынки, то люди будут недовольны. Мы не будем заявляться в эти места».

Андрей Куцын, руководитель ЛДПР в Орловском облсовете: «Разрабатывается законопроект, чтобы было можно партиям и общественным организациям проводить мероприятия по упрощенной процедуре уведомления, то есть не подавать документы в администрации, а делать это по звонку, что, в принципе, также поможет нашим общественникам».

Активно работают депутаты и над реализацией на Орловщине послания президента. В зоне внимания - социальный блок: доходы и здоровье граждан.

Михаил Вдовин, руководитель фракции «Единая Россия» в Орловском облсовете: «От имени фракции будем предлагать увеличить меры социальной поддержки многодетным семьям. Нам надо разобраться, что происходит с земельными участками, которые выделяют многодетным семьям - там достаточно большая очередь».

Первое чтение прошел и законопроект о статусе многодетной семьи. Если примут и во втором, то статус подтвердить придется лишь один раз, а не ежегодно.


Анна Вайсергисер
31 января 2020 года
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