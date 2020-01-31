В Орле обсудили инвестиционный налоговый вычет Вопросы повышения эффективности применения льготы по налогу на прибыль организаций сегодня обсуждали в режиме видеоконференции. Ее с главами регионов провел Министр экономического развития России Максим Решетников. Орел также принял участие в конференции.





Андрей Клычков доложил, как реализуется этот механизм в нашей области. Обсуждались и способы компенсации регионам выпадающих доходов от предоставления этой льготы. Также участники конференции отметили, что поддержка и стимулирование развития новых производств - сегодня одна из приоритетных задач для каждого региона.





Надежда Невматулина

31 января 2020 года



