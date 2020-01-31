Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Трагедия в Мценске. Пострадало восемь человек, из них пять человек погибло. Причины ЧП - известны, возбуждено уголовное дело. Сегодня мы были на месте трагедии. Комментарии правоохранителей и властей, а также первые сведения о пострадавших - в нашем эфире.



- Сегодня состоялась первая в этом году сессия Орловского облсовета. Какие решения были приняты?



- В Тросне появился светофор на аварийном участке. Мы вместе с водителями и пешеходами оценили преимущества.



- Заседание - продолжается. Сегодня старшеклассники Орла почувствовали себя адвокатами и прокурорами. Какое дело рассматривали?



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

31 января 2020 года



