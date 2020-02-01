Студенческая хоккейная лига возвращается в Орел Игроки команды «ОГУ-Славянское» принимает ульяновских военных.





Как сообщает «Орелспорт», игры пройдут 1 и 2 февраля на корте «Ледовой арены» микрорайона Зареченский.



Начало матчей:

1 февраля в 16:30;

2 февраля в 10:00. Вход свободный.





Орловское Информбюро

1 февраля 2020 года



