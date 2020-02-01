Орловские школьники попробовали себя в роли присяжных, адвокатов, гособвинителей и подсудимых

Накануне в областном суде рассматривали уголовное дело о двоих несовершеннолетних, совершивших кражу. Игра, воссоздающая судебное заседание, - это заключительный этап проекта «Познаю мир правосудия». Он был запущен в Орле в 2015 году.





Надежда Невматулина

1 февраля 2020 года



